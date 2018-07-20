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Haziranda kurulan şirket sayısı azaldı

20.07.2018 - 12:39 | Son Güncelleme :
Haziranda kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin raporuna göre; haziran ayında kurulan şirket sayısında yüzde 33'lük bir azalma meydana geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 32,67, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,56 azaldı. Haziran ayında 5 bin 599 şirket ve kooperatif kuruldu.

AA' da yer alan haberde; aynı dönemde kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 16,47, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,06, kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,76 artış gerçekleşti.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,36, kooperatif sayısı yüzde 2,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,26 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 32,48, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,14 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 31,25 geriledi.

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GÜMÜŞHANE'DE ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan toplam 5 bin 599 şirket ve kooperatifin yüzde 83,64'ü limited şirketler, yüzde 14,84'ü anonim şirketler, yüzde 1,52'si ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,35'i İstanbul, yüzde 9,86'sı Ankara, yüzde 6,3'ü de İzmir'de kuruldu.

Bu ayda Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 890'ı ticaret, 721'i imalat, 692'si inşaat sektöründe yer aldı.

Haziranda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 715'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465'i inşaat, 233'ü imalat sektöründe faaliyet gösterecek.

Geçen ay kurulan kooperatif sayısı ise 85 olarak belirlendi. Kapanan şirket ve kooperatiflerin 256'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü inşaat, 76'sı da imalat sektöründe yer alıyordu.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184'ünün inşaat, 107'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay 888 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 105'i İran, 104'ü Suriye ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 88'i anonim, 800'ü limited şirket statüsünde faaliyete başladı.

Bu şirketlerin 806'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 377'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,99'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.


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