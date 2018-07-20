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Novartis Türkiye'ye 'ihlal' soruşturması

20.07.2018 - 12:14
Novartis Türkiye'ye 'ihlal' soruşturması

Novartis Türkiye'nin alt birimi olan Alcon Laboratuvarları' na Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlal ettiği iddaasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu, Novartis'in NOVN.S Türkiye ana birimi ile Novartis'in diğer bir birimi olan Alcon Laboratuvarları hakkında Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verdi.

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Reuters' da yer alan habere göre; Rekabet Kurumu açıklamayı internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri'nin "şikayetçiye mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarının diğer ecza depolarına satış yapmasını engelleyici uygulamalarda bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellediği iddiasını içeren başvuru" üzerine başlatılan ön araştırmada elde edilen bulguların yeterli bulunarak soruşturma açılması kararı alındığı ifade edildi.


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