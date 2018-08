Bakan Albayrak açıklamıştı! Sektörden destek geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere dükkanlar ve gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları sektör temsilcilerince olumlu karşılandı. Hem alışveriş yatırımcıları hem de perakendeciler “TL ile kiralama ve satışın” önemine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü: Açıklamada alınacak önlemlerle ilgili olarak yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı, yani kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklamış olması, yabancı yatırımcılarımızın haklarının korunacağının göstergesi olması açısından son derece kıymetlidir. Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, alışveriş merkezi yatırımcıları olarak her zaman milletimiz, devletimiz ve milli para birimimiz Türk Lirası’nın yanındayız... Alışveriş merkezleri bugüne kadar ekonomide yaşanan tüm dalgalanmalarda hem devletin hem de perakendecinin yanında oldu. AVM kira ciro oranlarını yakından takip ederek gerekli desteği her zaman kur sabitleme veya indirim olarak sağlamaya devam ediyor. AVM yatırımcıları Bakan Albayrak’ın bahsettiği düzenlemelerle, sektörü güçlendirmek, yabancı sermayeyi çekmek ve her şeyden önemlisi Türk ekonomisini daha da ileriye taşımak için devlet yetkilileri ve tüm paydaşlarla iş birliğine hazır ve iletişime açık.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Bakan Albayrak’ın açıklamaları önemli. Bu karar sektör tarafından çok olumlu karşılandı. İnşallah sorunun çözümü de biran önce gerçekleşir ve bir sonuca bağlanır. Türkiye’de yaklaşık 415 AVM var. Bunların 3’te 2’sinde AVM yatırımcılarının kur sabitleme, kirada indirim veya kira/ciro oranına üst sınır koyma gibi uygulamalarla kiracılarını desteklediğini görüyoruz. Bu uygulamalar uzun zamandır karşılıklı anlayış çerçevesinde iş birliği içinde devam ediyor. Çok ciddi bir AVM yatırımcısı grubu var. Bunlar perakendeci ile hiçbir sıkıntı yaşamaksızın omuz omuza yürüyor. Bununla beraber bir grup da var ki günlük kur üzerinden ya da günlük kura çok yakın olacak şekilde fatura hazırlıyor. Bu da ciddi sıkıntı yaratıyor. Kiracının ödeyemeyeceği miktarda fatura çıkıyor. Kiracı da çıkmak istediği zaman, çok yüksek cezalar uygulama tehdidiyle çıkmasına izin verilmiyor. Burada önemli olanın kiracıya cezasız, tazminatsız serbest çıkma hakkı tanınması.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Dövizle kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi milli paranın korunması açısından sevindirici. Kiralamalarda yabancı para birimi kullanımı sürdürülebilir değil. Dolar bazında kira ödeyenlerin yaşam şartlarında değişiklik olmazken kiraların 2-3 günde birden 3 katına çıkması normal bir durum değildi. Döviz kuru nedeniyle esnafın maliyetlerindeki artış ürün fiyatlarına yansıyor. Sayın Albayrak’ın açıklamasıyla bu konuda önemli bir aşama kaydedildi. Dövizle yapılan tüm alışverişler halkımızın belini bükmekte. Bu karar gecikmiş olsa bile fiyatı regüle etme açısından da önemli. Ödemelerin döviz yerine Türk lirası üzerinden yapılacak olması piyasalarda istikrarı sağlayacak.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan: Kanuni bir düzenlemeyle dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk Lirası’na çevrilebilir. AVM’lerden de bu konuda bir tepki gelmez çünkü bu hususta çok sıkıntı yaşanıyor. AVM’ler bu konuda sürekli kur düzenlemesine gitmek durumunda kaldıkları için atılacak adımlar bizce de olumlu. Bunun piyasalara ve sektöre de herhangi bir olumsuz yansıması olmaz.