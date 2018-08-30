Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip

Ticaret Bakanı Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan piyasalardaki dalgalanmalarla ilgili spekülatif davranışlar sergileyerek fiyat artışları ve stokçuluk yapanlara ilişkin tedbirlerin alınacağını Twitter'dan açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasada fiyat oluşumunu bozucu faaliyetler gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz."