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Dolar ne kadar? ( 30 Ağustos dolar fiyatları )

30.08.2018 - 10:14 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar fiyatları, dün piyasaların kapanış saatinde 6.40 TL seviyesinde hareket ederken, şu dakikalarda 6.70 TL'nin üzerinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 7.80 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeler takip edilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olduğu bugün dolar kuru uluslararası piyasalarda 6.70 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru saat 15.56 itibarıyla 6.7437 TL'de bulunurken, Euro kuru 7.8997 TL'de hareket ediyor.

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Altının gram fiyatı ise, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 4'ün üzerinde değer kazanırken, şu sıralarda 260 liradan alıcı buluyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.12 yükselişle 94.58 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.1685 seviyelerinde...

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Almanya işsizlik oranları ve enflasyon verisi, ABD çekirdek PCE ve işsizlik maaşı başvuruları istatistikleri takip edilecek.


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