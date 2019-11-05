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Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı

05.11.2019 - 09:02
Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.75'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0.75'te sabit tuttu. RBA Haziran ayından bu yana yaptığı faiz indirimlerinin etkisini değerlendiriyor.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 37 analist arasında yaptığı ankette, 35 analist bankanın faizleri sabit tutmasını bekliyordu.

RBA ayrıca sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için gerekmesi durumunda para politikasını gevşeteceğini ve faizlerin uzunca süre düşük kalacağını belirtti.


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