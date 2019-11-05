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Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

05.11.2019 - 08:50
Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Kasım 2019 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 6 Kasım 2019 valör tarihli Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler bugün saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 1820 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel reel kira oranı yüzde 1,63 olacak. Kira ödemeleri 6 Mayıs 2020, 4 Kasım 2020, 5 Mayıs 2021, 3 Kasım 2021, 4 Mayıs 2022, 2 Kasım 2022, 3 Mayıs 2023, 1 Kasım 2023, 1 Mayıs 2024, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 30 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek.


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