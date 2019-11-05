‹ Önceki Haber Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

05.11.2019 - 09:36 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.71 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.73 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7179 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7427 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.10 itibarıyla 5.7232 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3748 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3798 TL seviyesinde işlem görüyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 97.35 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1131 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,06 artışla 100.146,50 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 58,71 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 100.146,50 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yurt içinde, dün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık artışı yüzde 8,55'e gerileyerek yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi ile alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.087,79 seviyesinde tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 125.200 seviyesine geriledi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 125.200 seviyesinde dengelendi. Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin yıllık artışının, son 3 yılın en düşük seviyesine işaret etmesi sonrası alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 1,77 üzerinde, 125.425 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 125.500 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 128.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 124.300'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.247 Değişim: 0,16% Hacim : 716 Mio.TL Son veri saati : 10:21
Düşük 100.119 05.11.2019 Yüksek 100.395
Açılış: 100.147
5,7314 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7179 05.11.2019 Yüksek 5,7427
Açılış: 5,7391
6,3824 Değişim: -0,10%
Düşük 6,3662 05.11.2019 Yüksek 6,3938
Açılış: 6,3885
277,71 Değişim: -0,23%
Düşük 276,37 05.11.2019 Yüksek 278,82
Açılış: 278,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.