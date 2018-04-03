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Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

03.04.2018 - 09:08
Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avustralya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi yüzde 1.5'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. RBA, 2016 Ağustos ayından bu yana faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Böylece 1990 yılından sonra, yani yaklaşık 30 yıldır, faizde değişiklik yapılmadan geçen en uzun süre 20 ay oldu.

RBA, "ustaca sabit tutma" olarak tanımlanan bu dönemi bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 48 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bu hafta istikrarlı bir sonuç beklediklerini belirtmişlerdi.

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RBA Başkanı Philip Lowe yaptığı yazılı açıklamada, "Enflasyonun bir süre düşük kalması bekleniyor; bu işgücü maliyetlerindeki düşük büyümeyi ve perakendecilikte güçlü rekabeti yansıtıyor" dedi.

Lowe "İşsizliğin azaltılmasında ve enflasyonun hedefe geri dönüşünde daha fazla ilerleme bekleniyor, ancak bu ilerleme muhtemelen kademeli olacak" dedi.

RBA yönetim kurulunun yakın vadede faiz artışları için güçlü bir neden görmediğini defalarca vurgulamış olan Lowe, kendinden öncekilerin "ustaca sabit tutma" olarak nitelendirdiği sabırlı politika sergilemiş oldu.


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