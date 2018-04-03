Aselsan sermaye artırımına gidiyor

Aselsan sermayesini yüzde 21 artışla 1.21 milyar liraya çıkaracak.

Aselsan 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırarak 1.21 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, sermaye artırımı rüçhan hakkı kullandırılmadan borsada halka arz yöntemiyle yapılacak.

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