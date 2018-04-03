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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Nisan dolar fiyatları )

03.04.2018 - 08:38 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda yön yeniden yukarı döndü

Dolar kuru 3.97 TL seviyesinde, Euro kuru ise 4.90 TL seviyesinde hareket ederken; beklentilerin hafif üzerinde gelen enflasyon verisine anlamlı bir tepki vermedi.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, yönünü ticaret savaşlarına ilişkin devam eden endişelerle yeniden yukarı çevirdi. Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.9650 seviyesinde bulunan dolar kuru, yeni günde en yüksek 3.9858 TL'yi gördü. Dolar kuru enflasyon verisi öncesi 3.9810 seviyesindeyken, veri sonrası 3.9858 TL'yükseldi.

Dolar saat 10.48 itibarıyla 3.9769 TL'de işlem görürken, Euro/TL aynı dakikalarda 4.9036 TL'de hareket ediyor. Euro/dolar paritesi 1.2326 seviyesindeyken, dolar endeksi 89.88 seviyesinde bulunuyor.

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TL varlıklar üzerinde gelişmekte olan ülke piyasalarındaki zayıflamanın yanı sıra jeopolitik endişeler etkili oluyor. Analistler, 4 seviyesinin yakın vadede test edilebileceğini düşünüyor. 3.9550’in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğilimi devam edebilir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN HAFİF ÜZERİNDE

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 0,99; yıllık bazda ise 10,23 oldu. Piyasa beklentisi aylık 0,95; yıllık ise 10,19 olması yönündeydi.

 


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