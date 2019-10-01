Avustralya Merkez Bankası faiz indirdi | Ekonomi Haberleri

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 0.75'e indirdi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 0.75'e düşürdü. RBA politika yapıcıları ekonomik büyümeyi canlandırmaya ve işsizliği düşürmeye çalışıyor.

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RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 35 analist arasında yaptığı ankette, 25 analist RBA'nın bu hafta 25 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyordu.

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