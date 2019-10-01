Johnson, Brexit planını bugün açıklayabilir | Ekonomi Haberleri

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Johnson nihai Brexit planını bugün açıklayabilir.

The Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerine nihai Brexit planını açıklayabileceğini bildirdi.

Habere göre; planın, tarım ve gıda ürünlerinin sınırda kontroller yapılmaksızın Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında taşınmasına izin verecek İrlanda "ekonomik bölgesinin" oluşturulmasına dayanması bekleniyor.

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