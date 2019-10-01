Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.65 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6420 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.7185 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.01 itibarıyla 5.7096 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2359 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.6430 TL'nin destek, 5.7180 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 99.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0917 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.15 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 267 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 267,1 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 2,0 azalışla 267,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 267,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1.789 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.461 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün yetkililerden gelen açıklamaların bu konudaki iyimserliği artırmasıyla altınının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Demokratlar'ın Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları Endeksi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.453 dolar seviyesinin destek, 1.515 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 105.297,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.

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