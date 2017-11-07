Avustralya faize dokunmadı

Avustralya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 1.5'te tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklenildiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. Politika yapıcıları bir süre için istikrarlı bir görünüm sinyali verdi. RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 49 analist arasında yaptığı ankette, 48 analist bu hafta istikrarlı bir sonuç beklediklerini belirtmişlerdi.

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RBA ekonominin gelecek birkaç yılda, senede yüzde üç oranında büyümesini öngörüyor. RBA, Avustralya dolarında son dönemde görülen yükselişin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve fiyat baskılarını sınırlayacağı görüşüne de yer verdi.

RBA açıklamasında, küresel ekonominin düzelmeye devam ettiği belirtildi. RBA ayrıca enflasyonun düşük kaldığını ve bir süre böyle seyredebileceğini; istihdam piyasasının ise güçlendiğini belirtti.