Dolar kurunda yön neresi?

Dün hareketli bir gün yaşayan dolar kuru, yeni günde 3.84 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise 4.45 seviyelerinde... Global Menkul Değerler Analisti Baştürk, gelişmelerin dolar/TL'de gevşeme sağlasa da hala genel trendin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Dün Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması ile reeskont kredilerine ilişkin adımları ve akşam saatlerinde gelen Türkiye-ABD arasındaki vize kriziyle ilgili yumuşama haberiyle 3.8224 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yeni güne 3.83 seviyesinde başladı. Gün içerisinde en yüksek 3.8538 seviyesini gören dolar kuru, saat 10.58 itibarıyla 3.8456 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 4.4585 seviyelerinde hareket etti. Euro/dolar ise 1.1592 seviyesindeydi.

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HALA GENEL TRENDİN YUKARI YÖNLÜ

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Kurda dün hem Merkez Bankası’nın hamleleri hem de ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin gelen olumlu haberlerin etkisini hissettik. Ancak Merkez Bankası’nın attığı adımın uzun vadede etkili olabileceğini düşünmüyoruz. Kırılganlığımızın arttığı şu dönemde bu hamle sadece kısa vadeli etki yaratacaktır. ABD ile yaşanan krizin sona ermesi ise TL tarafı için olumlu. Bu gelişmeler kurda gevşeme sağlasa da hala genel trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD’de Aralık ayında artık kesin gözle bakılan faiz artırım beklentileri ve vergi reformuna ilişkin olumlu beklentiler doları küresel bazda destekliyor" dedi.

Dolar küresel bazda değer kazanmaya devam ettiği sürece TL de dolar karşısına değer kaybedeceğini söyleyen Baştürk, şunları ekledi:

"Hatta yüksek enflasyon ve piyasanın Merkez Bankası’nın buna faiz artırarak eşlik edeceğine yönelik beklentilerinin çok düşük olması nedeniyle küresel bazda yaşanabilecek bir çalkantıda TL bu durumdan en çok olumsuz yönde etkilenebilecek para birimlerinden biri olabilir. Yine de yurtiçinde yaşanan nispeten olumlu haber akışı şu aşamada kurdaki yükseliş momentumunu sınırlayabilir.

Teknik açıdan 3.79-3.80 önemli bir trend desteği. Bu bölge altına sarkılmadığı sürece kur için aşağı yönlü trendden bahsetmek zor. Bu destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece kur için momentum yukarı yönlü gözüküyor."

BAŞBAKANIN ABD GEZİSİ TAKİP EDİLECEK

Yıldırım'ın 7-10 Kasım tarihlerindeki ABD ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Irak dahil bölgesel konular ve terörle mücadele ile vize konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Yurt içinde bugün saat 17. 30'da Ekim ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise saat 12.00'de Euro bölgesi perakende satışlar verisi açıklanacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.19, valörde son işlemde yüzde 12.18 seviyesinde. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.42, valörde son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.