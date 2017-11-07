Devlerden kâr açıklaması!

Sabancı Holding, Vakıfbank ve BİM üçüncü çeyrek net kârını açıkladı.

Sabancı Holding'in üçüncü çeyrek net kârı yüzde 64 artışla 880.5 milyon lira oldu. Holding'in KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre; üçüncü çeyrek hasılatı yüzde 19 artışla 3.64 milyar lira, finans sektörü hasılatı ise yüzde 28 artışla 6.89 milyar lira olarak gerçekleşti.

VAKIFBANK'IN KÂRI BEKLENTİNİN ALTINDA

Vakıfbank'ın üçüncü çeyrek solo net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14 düşüşle 700.7 milyon lira oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti. Reuters anketine göre bankanın net kârının 725 milyon lira olması bekleniyordu.

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Bankanın dün akşam KAP'a bildirdiği konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 44 artışla 356 milyon lira olarak gerçekleşti.

BİM'İN KÂRI 227 MİLYON TL OLDU

BİM'in üçüncü çeyrek net kârı yüzde 32 artışla 227 milyon lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 24 artışla 6.3 milyar lira olarak gerçekleşti.