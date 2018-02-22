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Avrupa Merkez Bankası'nın 2017 kârı arttı

22.02.2018 - 14:08

Avrupa Merkez Bankası'nın geçen yılki net karı, varlık alım programı ve ABD doları portföyünde elde edilen net faiz gelirinin yüksek olması nedeniyle artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), geçen yılki net karı, varlık alım programı ve ABD doları portföyünde elde edilen net faiz gelirinin yüksek olması nedeniyle 2016'ya kıyasla 82 milyon avro artarak 1 milyar 275 milyon avroya yükseldi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, Frankfurt merkezli bankanın yönetim konseyi, 31 Aralık 2017'de sona eren yıl için denetlenmiş mali tablolarını onayladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB'nin net karı, varlık alım programı ve ABD doları portföylerinde elde edilen net faiz gelirinin yüksek olması sebebiyle 2017 yılında 2016'ya kıyasla 82 milyon avroluk artışla 1 milyar 275 milyon avroya çıktı.

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Bankanın net faiz geliri ise 2016 yılında 1 milyar 648 milyon avro iken 2017 yılında 1 milyar 812 milyon avro oldu. 

Bankanın finansal faaliyetlerden kaynaklanan kazancı ise 2016 yılındaki 225 milyon avro seviyesinden geçen yıl 161 milyon avroya geriledi. 

ECB'nin denetim görevlerine ilişkin harcamaların artması nedeniyle toplam personel giderleri 2016 yılındaki 467 milyon avrodan 2017 yılında 535 milyon avroya ve diğer idari giderler de bu dönemde 487 milyon avrodan 539 milyon avroya yükseldi. 

BANKANIN BİLANÇO TOPLAMI 414 MİLYAR AVROYA ÇIKTI

Bankanın bilanço toplamı, 2016'ya kıyasla yüzde 19 artarak 414 milyar avroya çıktı. Bu artış esas olarak varlık alım programından kaynaklandı.

ECB'nin net karı, Avro Bölgesi'ndeki ulusal merkez bankalarına dağıtılıyor. Yönetim konseyi, toplam net karın 988 milyon avroluk kısmını 31 Ocak 2018'de dağıtırken, kalan 287 milyon avroyu ise 23 Şubat 2018'de merkez bankalarına aktaracak. 


Etiketler

  • Avrupa Merkez Bankası
  • varlık alım programı
  • ABD doları portföyü
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