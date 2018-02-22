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İlk talip belli oldu

22.02.2018 - 14:26 | Son Güncelleme :

Özelleştirilme süreci başlayan 14 şeker fabrikasına ilk talip belli oldu. Işıklar Holding’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Çemaş Döküm Sanayi, Kırşehir Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesiyle ilgilendiğini KAP’a açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilanla Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat şeker fabrikaları için ihaleye çıktı.

Fabrikalar için son teklif verme süresi 3, 11 ve 18 Nisan olarak belirlendi. ÖİB açıklamasında fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirildiği belirtilirken “Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür. Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur” denilmişti.

Yani, özelleşen fabrikaların üretimi sürecek. İşte bu 14 fabrikanın ilkine talip var. Işıklar Holding’in çoğunluk hissesine sahip olduğu ve Borsa İstanbul’da yüzde 16.51’i işlem gören Çemaş Döküm Sanayi, Kırşehir Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesiyle ilgilendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

DOSYA ALINDI

Çemaş’ın açıklamasında, “Bugün toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu ; Döküm ve İşleme Fabrikalarımızın kurulu olduğu Kırşehir’de mukim Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve işbu fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdürümüz Hüseyin Özel’in yetkilendirilmesine karar vermiştir” denildi.

Çemaş Döküm Sanayi, 1976 yılında 150 bin m2 arazi üzerinde 21 bin m2 kapalı alana sahip çimento ve madencilik sektörüne alaşımlı öğütme elemanları üretimi için devlet tarafından kurulmuştu. Çemaş , 1995 yılından itibaren Işıklar Holding bünyesine katıldı. 


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