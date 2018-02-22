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Star Rafineri'de faaliyet tarihi belli oldu

22.02.2018 - 14:02 | Son Güncelleme :

Star rafinerisi üçüncü çeyrekte faaliyete geçecek.

Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR'ın Başkan Yardımcısı Vitaly Baylarbayov, Türkiye'de yapılan Star rafinerisinin üçüncü çeyrekte faaliyete geçeceğini söyledi.

Yaklaşık altı milyar dolar yatırımla yapılan Star rafinerisi yılda yaklaşık 10 milyon ton, yani günde 200,000 varil işleme kapasitesine sahip olacak. Bundan yılda 1.6 milyon ton nafta ve 420,000 ton ksilen Petkim'de hammadde stoku olarak kullanılacak. Ayrıca 4.8 milyon ton dizelin yanı sıra jet yakıtı, petrol koku ve LPG üretilecek.

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Türkiye'nin tek rafineri işletmecisi Tüpraş'ın ise dört rafineride 28 milyon ton işleme kapasitesi bulunuyor.


Etiketler

  • SOCAR
  • rafineri işletmecisi
  • Star rafineri
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