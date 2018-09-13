Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu. Banka, faiz oranlarının en az 2019 yazına kadar bu seviyelerde kalmasının beklendiği söylemini yineledi.

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AMB, varlık alım miktarını ekim ayından itibaren aylık 30 milyar Euro'dan 15 milyar Euro'ya indirmeyi planlıyor. Banka varlık alımlarına aralık ayında son verilmesini öngörüyor.