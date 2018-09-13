Merkez Bankası'ndan TL likidite yönetimine ilişkin duyuru

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

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Duyuruda, Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı belirtilerek, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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