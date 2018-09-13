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M3 para arzı arttı

13.09.2018 - 15:06
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,08 artarak 2 trilyon 163,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 7 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 1,08 artışla 2 trilyon 163 milyar 921 milyon 32 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 140 milyar 753 milyon 549 bin lira seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 8,16 azalarak 189 milyar 641 milyon 37 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,32 artarak 236 milyar 747 milyon 617 bin lira düzeyinde gerçekleşti. 

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 2,88 artışla 779 milyar 398 milyon 541 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,97 yükselişle 749 milyar 721 milyon 725 bin lira oldu. 


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