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Avrupa Birliği'nden 6 Rus şirkete yaptırım kararı

31.07.2018 - 13:44 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği'nden 6 Rus şirkete yaptırım kararı

Avrupa Birliği, yasa dışı ilhak edilmiş Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer alan 6 Rus şirketi yaptırım listesine ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerde bulundukları gerekçesiyle 6 Rus şirkete yönelik kısıtlayıcı tedbir kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, şirketlerin, Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer aldığı hatırlatılarak, şirketlerin eylemleri nedeniyle Rusya'nın yasa dışı ilhak edilmiş Kırım yarımadasındaki kontrolünü arttırdığı, Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulduğu, AB vatandaşlarının ve şirketlerinin bu firmalara mali kaynak sağlamasının yasaklandığı bildirildi. Böylece, AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısı 155'e, şirket sayısı 44'e çıktı. AB'nin bu yaptırımları pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor. 

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AB'nin, Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı egemenliği altına alması nedeniyle Rusya'daki belirli sektörlere yönelik ekonomik yaptırımları da bulunuyor. Ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor.

Ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve doğal gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanırken, Rus kamu bankaları Avrupa'nın finans sektöründen dışlanıyor. 

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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