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Sıfırdan başladı, şimdi ayda 8 ton mantar üretiyor

31.07.2018 - 13:27
Sıfırdan başladı, şimdi ayda 8 ton mantar üretiyor

İzmir'de geçimini sağlamak için başladığı istiridye mantarı üeretiminde büyük başarı elde eden girişimci Müberra Türkkan, ayda 8 ton mantarı zincir marketlere satıyor. Kendi markasını oluşturan Türkkan, şimdi de yurtdışına ihracat yapmaya hazırlanıyor.

İzmir'de geçimini sağlamak için başladığı istiridye mantarı üretiminde başarı sağlayan Müberra Türkkan, 9 kadına daha istihdam sağladı.

Ayda ürettiği 8 ton mantarı marketler zincirine satmayı başaran Türkkan, şimdi ihracata hazırlanıyor. 

AA'da yer alan habere göre; lise eğitimini dışardan tamamlayarak bir vakıf üniversitesinin Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümünü kazanan Türkkan, 3 yıl okuduğu bölümü kızının küçük olması ve ekonomik nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı. 

Kendi parasını kazanmak için iş arayışına giren Türkkan, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sırasında istiridye mantarı üretimiyle karşılaştı. 

Bu alanda 9 ay boyunca araştırma yapan Türkkan, birçok kişinin olumsuz yaklaşımına rağmen ailesinin desteğiyle bu işe girmeye karar verdi. 

Bayındır ilçesinde evini ipotek ettirerek kurduğu tesiste kızıyla birlikte mantar üretimine başlayan Türkkan, bir yandan da ürünlerini pazarlamak için elindeki numunelerle kentteki restoranları ve marketleri dolaştı. 

Bir marketler zincirinin kadın üreticiyi desteklemek adına ürünlerini almasıyla birlikte üretimini artıran ve 9 kadına daha istihdam sağlayan Türkkan, elde ettiği başarıyı ihracat yaparak sürdürmeyi hedefliyor. 

SOYADIYLA MARKASINI OLUŞTURDU 

Müberra Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zorlu aşamaların ardından bugünlere geldiğini anlattı. 

Geçimini sağlamak adına başladığı mantarcılıkta bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Türkkan, şöyle konuştu: 

"Şu anda büyük zincir marketlere ürünlerimi satıyorum. Paketlemeyle ilgili izinleri aldık ve anlaşmaları yaparak paketlemeyi yaptık.

Kendi soyadımdan markamı oluşturdum, isteyen her kadın başarır. Büyük ve küçük zincir marketlere ürünlerimizi vermeye başladık. Türkiye'ye hitap eden bu marketlere şu anda ürünlerimizi veriyoruz." 

Ürettikleri mantarların lezzetini artırmak için gastronomi bölümünde özel sos hazırlattığını, mantar paketlerine bu sosları da koyduklarını anlatan Türkkan, ihracat için 150 ülkeye ihracat yapan gıda paketleme fabrikasıyla görüştüklerini belirtti. 

Türkkan, "Özel soslarımızla birlikte yarım tona yakın yurt dışına numune gönderdik. Şu anda İngiltere ve Amerika'dan ciddi anlamda olumlu sonuçlarımız geldi. Kurban bayramından sonra İngiltere'den gelecekler, görüşeceğiz. Heyecanla onları bekliyoruz." dedi. 

Başka üreticilerden de aldığı mantarları pazarlayan Türkkan, mantar işi yapmak isteyen herkese bu konuda yardımcı olabileceğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. 

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