Fed faiz artıracak mı? İşte piyasa beklentisi

Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl iki kez daha artırıma gitmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak Başkan Donald Trump Fed'in faiz artırım politikasına yönelik eleştirisini artırsa bile, banka yükselen enflasyonla birlikte güçlü ekonomik büyüme nedeniyle bu yıl iki kez daha faiz artırma görüşünden vazgeçecek gibi görünmüyor.

Reuters'ın haberine göre; Fed bu yıl faiz oranlarını Mart ve Haziran aylarında artırdı. Yatırımcılar Eylül ve Aralık aylarında yeni faiz artırımları bekliyorlar. Fed politika yapıcıları, Aralık 2015'ten bu yana yedi kez faiz artırdılar.

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Fed politika kararını yarın TSİ 21.00'da açıklayacak. Basın toplantısı planlanmıyor ve Fed'in Haziran ayında politika açıklamasına kıyasla sadece küçük değişiklikler bekleniyor.

Fed Haziran ayındaki politika toplantısında hızlanan ekonomik büyümeyi, güçlü işletme yatırımlarını ve enflasyonda artışı vurgulamıştı.

ABD ticaret bakanlığının Cuma günü açıkladığı veriye göre ABD ekonomisi, artan tüketici harcamaları ve Çin'in misilleme gümrük vergisi öncesi hızlanan soya ihracatının desteğiyle ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 4.1 büyüyerek, yaklaşık dört yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

Fed'in enflasyon ölçütü olan çekirdek PCE ikinci çeyrekte yüzde 2 arttı. Ekonomistler bugün açıklanacak olan ve Mayıs ayında yüzde 2 artan çekirdek PCE'nin Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 2 artmış olmasını bekliyorlar.

Bu, enflasyonun altı yıldır hedefin altında gelmesinden sonra, Fed'in yüzde 2 hedefini gördüğü art arda ikinci ay olacağı anlamına geliyor.

TRUMP'IN ELEŞTİRİLERİ GÖZ ARDI EDİLECEK

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin en az üç yıl daha hükümetin gayri safi yurtiçi hasıla artışını sağlayacak vergi ve harcama programları ile "iyi bir durumda" kalacağına inandığını söylemişti.

İşsizlik oranı, Fed politika yapıcıları tarafından sürdürülebilir olarak görülen seviyenin altında, yüzde 4'te bulunuyor.

Fed'in 2019 boyunca faizleri artırmaya devam etmesi bekleniyor, ancak politika yapıcılar, para politikasının ne genişleyici ne de kısıtlayıcı olduğu "nötr oranın" ne zaman oluşacağını tartışıyorlar.

Faiz oranı belirleyicileri, enflasyonun hızlandığına dair sinyalleri yakından izliyorlar ve mali teşvikin azalmasıyla ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorlar.

Bunun yanı sıra, ABD ve Çin arasında malların maliyetini artırabilecek ve şirketlerin yatırım planlarını zedeleyebilecek ticaret savaşının potansiyel etkilerine karşı da ihtiyatlı olmaya devam ediyorlar.

Kendisinden önceki ABD başkanlarının uzun yıllardır izlediği Fed politikası hakkında açıklama yapmama geleneğini gözetmeyen Trump, yüksek faiz oranlarının büyümeye zarar vermesinden endişe ettiğini söylemişti.

Trump daha önce Fed'in faiz oranlarını yükseltme politikasına yönelik eleştirisini sertleştirerek, bunun ABD'nin "büyük rekabet avantajına" gölge düşürdüğünü ve ABD ekonomisine zarar verebileceğini belirtmişti.

Yönetim yetkilileri, Trump'ın Fed'i etkilemeye çalışmadığını söyleyerek bu açıklamalarını yumuşatmaya çalıştılar.

Capital Economics ekonomistlerinden Paul Ashworth, "Powell, Fed'in bağımsızlığına değer veren birisi. (Fed'in) siyasi baskı yüzünden tutumunu değiştirmesini beklemiyorum" dedi.

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