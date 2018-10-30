Avrupa Birliği ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ekonomisi, yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve 2017'nin aynı dönemine göre 1,9 büyüdü.

Avrupa Birliği (AB), bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmini verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gari Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

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Veriler, 28 üyeli AB'nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve 2017'nin 3'üncü çeyreğine göre yüzde 1,9 yükseldiğini ortaya koydu.

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