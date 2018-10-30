‹ Önceki Haber Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak Sonraki Haber › Avrupa Birliği ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Avrupa Birliği ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

İlk sondaj yarın başlıyor

30.10.2018 - 12:57 | Son Güncelleme :
İlk sondaj yarın başlıyor | Ekonomi Haberleri

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlama töreninde konuştu. Sondaj çalışmalarına yarın başlanacağını açıklayan Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin, dünyadaki en iyi 16 gemi arasında ilk 5'e girdiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, geminin tüm teknik aksamının gözden geçirilerek yenilendiğini kaydetti. Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin, dünyadaki en iyi 16 gemi arasında ilk 5 gemi arasına girdiğini kaydetti.

Geminin, çevreci özelliğe sahip olduğunu aktaran Bakan Dönmez, her geçen gün artan enerji ihtiyacının, yerli imkanlarla karşılanmasının esas olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez konuşmasının devamında  "Antalya'dan 100, Alanya'ya 60 km mesafede Alanya-1 adı verilen alanda sondaj çalışması yarın başlayacak" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek paylarını satacak Sonraki Haber › Avrupa Birliği ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Avrupa Birliği ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.304 Değişim: -0,26% Hacim : 5.535 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 88.564 30.10.2018 Yüksek 91.387
Açılış: 90.884
5,4743 Değişim: -1,51%
Düşük 5,4635 30.10.2018 Yüksek 5,5631
Açılış: 5,5583
6,2309 Değişim: -1,49%
Düşük 6,2231 30.10.2018 Yüksek 6,3330
Açılış: 6,32495
215,67 Değişim: -1,90%
Düşük 215,37 30.10.2018 Yüksek 220,08
Açılış: 219,85
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.