İlk sondaj yarın başlıyor | Ekonomi Haberleri

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlama töreninde konuştu. Sondaj çalışmalarına yarın başlanacağını açıklayan Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin, dünyadaki en iyi 16 gemi arasında ilk 5'e girdiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, geminin tüm teknik aksamının gözden geçirilerek yenilendiğini kaydetti. Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin, dünyadaki en iyi 16 gemi arasında ilk 5 gemi arasına girdiğini kaydetti.

Geminin, çevreci özelliğe sahip olduğunu aktaran Bakan Dönmez, her geçen gün artan enerji ihtiyacının, yerli imkanlarla karşılanmasının esas olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez konuşmasının devamında "Antalya'dan 100, Alanya'ya 60 km mesafede Alanya-1 adı verilen alanda sondaj çalışması yarın başlayacak" dedi.

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