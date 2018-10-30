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Serveti 2 günde 19 milyar dolar eridi

30.10.2018 - 13:44 | Son Güncelleme :
Serveti 2 günde 19 milyar dolar eridi | Ekonomi Haberleri

NASDAQ'da yaşanan düşüş ve Amazon hisselerinin son 2 günde yüzde 14 düşmesiyle Jeff Bezos'un serveti 19 milyar dolar eridi. Amazon'un son 1 aydaki kaybı da yüzde 24'ü buldu ve e-ticaret devinin değeri 750 milyar dolara indi.

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, NASDAQ'da yaşanan düşüşten payını alan Amazon hisselerindeki değer kaybı sonrası iki gecede milyarlarca dolar kaybetti.

Cuma günkü seansta 1782 dolardan 1625 dolara düşen hisselerin ardından Jeff Bezos'un kaybı 11 milyar oldu oldu. Pazartesi günkü açılışta da Amazon hisselerindeki kan kaybı sürdü ve 1517 dolara dek inildi.

2 günde yüzde 14'ü bulan düşüş sonrası Bezos da tam 19.2 milyar dolardan oldu. Şirketin bir ara 1 trilyon doları geçen piyasa değeri de ekim ayındaki yüzde 24'lük düşüş sonrası 750 milyar dolara dek geriledi.

Amazon'un yüzde 16'sına sahip olan Jeff Bezos'un bir ara 150 milyar doları geçen serveti de bu kayıplarla 127.6 milyar dolar seviyesine geriledi ancak yine de 94 milyar doları olan Bill Gates ve 82.4 milyar doları olan Warren Buffett'ın önünde dünyanın en zengini unvanı Bezos'ta.

Amazon hisselerinin 2017 yılında yüzde 56, bu yıl da son dönemdeki düşüşe rağmen yüzde 31 artması Bezos'un bir anda bu unvanı elde etmesine yol açmışyı. 2017 eylül ayında 81.5 milyar dolar serveti olan ünlü iş adamı eylül 2018'de servetini 160 milyar dolara taşımayı başarmıştı.

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