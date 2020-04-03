Avrupa Biriliği'ne ihracat Corona virüs etkisiyle geriledi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen mart ayında yüzde 21,3 azalarak 5 milyar 846 milyon 85 bin dolar oldu.

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını mart ayında Avrupa ülkelerinde etkisini hızla artırırken, bölgede vaka ve can kayıplarındaki hızlı artışlar ön plana çıktı.

İtalya salgın nedeniyle en fazla can kaybı veren ülke konumuna gelirken, İtalya, İspanya ve Almanya Çin'deki toplam vaka sayısını aşan ülkeler olarak ön plana çıktı.

Bu süreçte AB'de sosyal hayatta ve ekonomide salgının etkisi hissedilirken, Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı AB'ye dış satımının da gerilediği dikkati çekti.

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AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, mart ayında Türkiye'de de Kovid-19 salgının etkili olmasıyla, ülkenin ihracatı bu dönemde yıllık bazda yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 426 milyon 245 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin AB ülkelerine mart ayında gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 21,3 azalarak 5 milyar 846 milyon 85 bin dolar oldu.

İHRACATTA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İLK SIRADA

Bu dönemde AB ülkelerine en fazla dış satım yapılan sektör 1,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. AB'ye bu sektörden ihracat mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 azaldı.

Mart ayında AB'ye en çok ihracat yapılan diğer sektörler, 778,5 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 608,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 462,7 milyon dolarla elektrik elektronik ve 330,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller oldu.

18 SEKTÖRÜN İHRACATI GERİLEDİ

AB ülkelerine mart ayında 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken, bu sektörlerin 18'inin dış satımında yıllık bazda düşüş, 9'unda ise artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB'ye sektörel bazda ihracatta, oransal bazda en fazla düşüşün yüzde 61 ile diğer sanayi ürünlerinde gerçekleştiği dikkati çekti. Bu sektörü ihracatı yüzde 42 gerileyen çelik, yüzde 31 düşen otomotiv, yüzde 30 azalan tekstil ve ham maddeleri ve yüzde 29 düşen hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Dış satımı oransal bazda en fazla artan 5 sektör ise yüzde 164 ile mücevher, yüzde 97 ile tütün, yüzde 72 ile fındık, yüzde 47 ile gemi ve yat, yüzde 46 ile yaş meyve ve sebze oldu.

AB'YE DIŞ SATIM YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 8,1 GERİLEDİ

Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde, mart ayındaki düşüşün etkisiyle, yıllık bazda yüzde 4 gerileyerek 39 milyar 310 milyon 920 bin dolar oldu

Türk ihracatçıların AB ülkelerine ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği toplam dış satım ise yüzde 8,1 azalışla 19,3 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde AB'ye en fazla ürün satılan sektör 5,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Yılın ilk çeyreğinde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre oransal bazda en fazla artan sektör yüzde 83,2 ile mücevher olurken, bu dönemde oransal bazdaki en büyük düşüş ise yüzde 35,2 ile çelikte kaydedildi.

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