Çin küçük bankalar için zorunlu karşılıkları düşürdü | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, bazı bankaların zorunlu karşılıklarını 100 baz puan indirdi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) küçük ve orta ölçekli bankaların bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) 100 baz puan düşürerek, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 400 milyar yuan, yani 56.38 milyar dolar likidite sağlayacak.

PBOC websitesinden yaptığı açıklamada bu bankaların zorunlu karşılık oranlarını kademeli olarak 100 baz puan indireceğini açıkladı. İlk 50 baz puan indirim 15 Nisan'da, ikincisi 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

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Ayrıca PBOC finansal kurumların merkez bankasında tuttukları rezerv fazlasına ödediği faizi oranını %0.72'den %0.35'e düşüreceğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası Ocak ayında koronavirüs salgınının hızlanmasından bu yana gösterge faiz oranını düşürmdü ve bankalara ucuz kredi vererek koronavirüs nedeniyle zor durumdaki şirketlere destek olmalarını söyledi.

Ekonomistler Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının yıllık bazda %9'dan daha fazla daralmasını bekliyorlar. Bu daralma Çin ekonomisinin 30 yıldan sonra ilk kez daralacağı anlamına geliyor.

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