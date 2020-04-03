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Almanya'da hizmet PMI 23 yılın dibinde

03.04.2020 - 12:36 | Son Güncelleme :
Almanya'da hizmet PMI 23 yılın dibinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta 31,7 puana gerileyerek Haziran 1997’den beri en düşüğüne indi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da şubatta 52,5 olan hizmet PMI, martta 31,7 puana geriledi.

Hizmet PMI verisi, kayıtların tutulduğu son 23 yılda en büyük düşüşü gösterdi ve Haziran 1997’den sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Beklenti, hizmet PMI'ın 36,8 puana gerilemesi yönündeydi.

IHS Markit, öncü verilerde mart ayı hizmet PMI’ını 34,5 puan olarak açıklamıştı.

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PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor. Şubatta 50,7 olan ülkenin hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI’ı ise martta 35 puana gerileyerek 133 ayın en düşüğüne indi.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörünün faaliyetlerinde görülmemiş düşüşün, Kovid-19 salgınının ve bunun sonucunda virüsün yayılmasını sınırlama çabalarının sektörde etkisini açıkça gösterdiğini belirtti.

Smith, "Ekonomiye verilen zarar ani ve genişti. Virüsün yayılmasını önlemek için sosyal mesafe koyma ve diğer tedbirler oteller ve restoranları özellikle etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.


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