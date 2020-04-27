Aselsan'dan 2 yeni sözleşme | Ekonomi Haberleri

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 22.15 milyon dolar ve 179 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi" (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) ile ilgili, toplam bedeli 22.15 milyon dolar ve 179 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

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