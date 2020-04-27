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Benzin fiyatına indirim

27.04.2020 - 16:55
Benzin fiyatına indirim | Ekonomi Haberleri

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre 28/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,20 liraya inecek.

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AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 


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