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Doğal gaz ithalatı şubat ayında arttı

27.04.2020 - 16:32
Doğal gaz ithalatı şubat ayında arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak, 5 milyar 261 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 739 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 522 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Böylece doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak, 5 milyar 261 milyon metreküpe yükseldi.

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Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 112 milyon metreküple Rusya oldu. Rusya'yı, 931 milyon metreküple ABD ve 859 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, İran, Katar, Nijerya'dan yapıldı.

KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ ARTTI

Doğal gaz tüketimi ise söz konusu dönemde yüzde 11,3 artışla 5 milyar 670 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Doğal gaz tüketimi, elektrik santrallerinde yüzde 33,5 artışla 790 milyon metreküpe ulaşırken, konutlarda yüzde 8,7 artışla 2 milyar 762 milyon metreküpe yükseldi. Şubatta organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 16,5 artarak 352 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 11,6 azalarak, 1 milyar 914 milyon metreküp oldu.


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