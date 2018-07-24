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Aselsan'a ek sipariş

24.07.2018 - 09:27
Aselsan'a ek sipariş

96.8 milyon euro ve 25 milyon TL artış uygulanacak projede teslimatların 2018-2020 yılları içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Aselsan Fırat-M60T projesi kapsamında 96.8 milyon euro ve 25 milyon TL sözleşme artış bedeli için sözleşme değişikliği imzaladı. Reuters' da yer alan habere göre; Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile Mayıs 2017'de imzaladığı Fırat-M60T Projesi kapsamında yapılan ilavelere bağlı olarak 96.8 milyon euro ve 25 milyon TL sözleşme artış bedeli için sözleşme değişikliği imzaladı.

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Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, teslimatların 2018-2020 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.

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