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Alphabet'ten kar sürprizi

24.07.2018 - 09:19 | Son Güncelleme :
Alphabet'ten kar sürprizi

Alphabet, ikinci çeyrekte Wall Street beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı.

Alphabet Inc internet yoluyla reklam satışlarının artmasıyla ikinci çeyrekte Wall Street beklentilerinin üzerinde kâr açıklarken, hisseler yüzde 6 yükseldi. Reuters' da yer alan habere göre; şirket, özsermaye yatırımlarının ve Avrupa antitröst düzenleyicilerinin mobil yazılımlarını rakipleri aleyhine hakim durum tesis etmek için kullandığı gerekçesiyle kestiği 5 milyar dolarlık para cezası hariç, hisse başına 10.58 dolar kar açıkladı.

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Ceza dahil edildiğinde ise ikinci çeyreğe ait net kâr bir önceki yıla göre 3.52 milyar dolardan 3.20 milyar dolara geriledi.

Şirketin geliri ise 26.01 milyar dolardan 32.66 milyar dolara yükseldi. Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre analistler ortalama 32.17 milyar dolar gelir ve hisse başına 9.52 dolar kâr bekliyordu.

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