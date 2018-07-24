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CEO olamadı istifa etti

24.07.2018 - 08:45 | Son Güncelleme :
CEO olamadı istifa etti

İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler Grubu’nda (FCA) şoklar devam ediyor. Grubun 66 yaşındaki efsane CEO’su Sergio Marchionne’nin ölüm döşeğinde olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte hafta sonu apar topar yerine Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley’in atanması üst yönetimi karıştırdı.

Marchionne’nin normal şartlarda 2019 yılında emekli olmasının ardından yerine aday olarak gösterilen isimlerin başında gelen FCA Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Başkanı Alfredo Altavilla dün sürpriz bir kararla istifa etti.

TOFAŞ’IN ESKİ CEO’SU

54 yaşındaki Altavilla’nın istifa kararında Marchionne’nin yerine CEO olarak Manley’in seçilmesi etkili oldu. Tofaş’ın eski CEO’su olarak da yakından tanıdığımız İtalyan yönetici Alfredo Altavilla, FCA Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerini 1990’dan beri yönetiyor. Fiat’ın odak pazarı olan Avrupa’da, kriz dönemini bile başarıyla yöneten Altavilla, Marchionne’nin devamında görev alma ihtimali en yüksek olan adaylardan birisiydi. Geçtiğimiz hafta FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile birlikte İstanbul’da Tofaş’ın 50. yılı törenine katılan Altavilla’nın tercih edilmeme sebebi olarak küresel birikiminin Manley’e göre daha eksik olması gösteriliyor.

Mike Manley’in 9 yıl efsane Marchionne ile birlikte çalıştığı, grubun en başarılı iki markası olan Jeep ve Ram’in elde ettiği kârlılıkta büyük pay sahibi olduğu biliniyor.

Fiat Chrysler Grubu’nun hisseleri dün yaşanan yönetimsel değişiklikler sonrası güne yüzde 5 kayıpla başladı. Milano borsasında işlem gören hisselere kapanışa doğru yüzde 2.7 aşağıdaydı.

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