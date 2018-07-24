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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Temmuz dolar fiyatları )

24.07.2018 - 09:33 | Son Güncelleme :
Dolar kuru Merkez'in kararına ne tepki verdi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.75 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, faiz kararı sonrası 4.91 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.90 TL'de işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Buna göre, faize dokunmayarak sabit bıraktı.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİYOR

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin beş haftanın zirvesine yükselişi, dolara destek veriyor. ABD Başkan Donald Trump'ın doların gücü ve Fed'in faiz artışlarının ekonomiye etkisiyle ilgili eleştirilerine rağmen ABD hazine tahvil getirileri yükseliyor. Dolardaki seyir Fed'in bu yılki faiz artırımlarında ısrarcı olacağı beklentileriyle şekilleniyor.

 

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