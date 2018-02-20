Aselsan yeni sipariş aldı

Aselsan, 100 milyon liralık yeni sipariş aldı.

Aselsan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM) 106,47 milyon liralık ek sipariş aldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamındaki ek sipariş kapsamında teslimatlar 2018 yılı içerisinde tamamlanacak.

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SSM'nin Aselsan'ın son bilançosundaki net satışların payı yüzde 38'de.

Devam eden proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenmiş olan noktalarda Görüntüleme Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemlerinin tesisi yapılıyor.

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