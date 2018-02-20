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Katarlı Commercial Bank BAE'den çıkıyor

20.02.2018 - 17:11

Commercial Bank'ın, BAE'de bulunan United Arab Bank'taki yüzde 40'lık hissesini satacağı açıklandı. Satıştan elde edilecek gelirin bankanın Türkiye ve Katar'daki faaliyetlerine yatırım için harcanacağı belirtildi.

Türkiye'de ABank'ın sahibi olan Katarlı Commercial Bank'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Abu Dabi merkezli United Arab Bank'taki hissesini satacağı bildirildi. Reuters'a konuşan kaynaklar, Katar'ın üçüncü büyük bankası Commercial Bank'ın United Arab Bank'taki yüzde 40 hissesini yine BAE'de bulunan Tabarak Investment'a satacağını duyurdu. Kaynaklar, satışın kısa sürede tamamlanacağını ve gelecek ay resmen açıklanacağını belirtti. Tabarak'tan bir kaynak ise, anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını söyledi. 

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Anlaşmanın maliyeti açıklanmadı, ancak mevcut piyasa değerine göre United Arab Bank'ın yüzde 40'lık hisse değerinin 354 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Katar, geçen haziran ayından bu yana, Körfez'deki komşularıyla yaşanan diplomatik kriz sonucu BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın ambargosuyla karşı karşıya.

Commercial Bank'tan yapılan açıklamada ise, satış kararının diplomatik krizden kaynaklanmadığı ve satıştan elde edilecek gelirin bankanın Türkiye ve Katar'daki faaliyetlerine yatırım için harcanacağı belirtildi.

Commercial Bank, Türkiye'de ABank'ın (Alternatifbank) sahibi konumunda.


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