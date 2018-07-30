Arçelik'in kârı ikinci çeyrekte geriledi

Arçelik'in net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.9 gerileyerek 143.8 milyon liraya inerken, gelirleri yüzde 28.7 artışla 6.5 milyar liraya çıktı.

Arçelik Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamada bu yıl için ciro artış hedefini yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltirken FAVÖK marjı beklentisini yaklaşık yüzde 10'dan yaklaşık yüzde 9.5'e indirdi.

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Reuters'da yer alan habere göre; miktar olarak FAVÖK beklentisi ise neredeyse aynı kalarak 2.38-2.62 milyar liradan 2.35-2.6 milyar lira aralığına revize edildi.

Şirket Türkiye beyaz eşya pazarında daha önce yatay olan pazar büyüme beklentisini yüzde 5 daralma ile yatay aralığına revize etti. Uluslararası pazarlar için ise yaklaşık yüzde 2 olan büyüme beklentisini korudu.

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