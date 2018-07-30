‹ Önceki Haber Dolar kuru 4.90 TL'nin üzerini gördü Dolar kuru 4.90 TL'nin üzerini gördü Sonraki Haber › Arçelik'in kârı ikinci çeyrekte geriledi Arçelik'in kârı ikinci çeyrekte geriledi

Yuan dolar karşısında erimeye devam ediyor

30.07.2018 - 09:42
Yuan dolar karşısında erimeye devam ediyor

ABD ile devam eden ticaret savaşı geriliminin artmasına paralel olarak değer kaybını sürdüren yuan, 13 ayın yeni zirvesini gördü.

Çin'in para birimi yuan, merkez bankasının işlem bandını yükseltmesi ve ABD ile ticaret geriliminin artmasına paralel olarak daha da değer kaybedeceği beklentileriyle değer kaybını sürdürürken, dolar/yuan kuru 13 ayın yeni zirvesine çıktı.

AA'da yer alan habere göre; yedi haftadır dolar karşısında değer kaybeden yuan geçen haftanın tamamında yüzde 0.4 değer yitirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin Merkez Bankası piyasa açılışı öncesi doların yuan karşısında işlem gördüğü bandın orta noktasını 6.8131'e yükseltti. Bu seviye Cuma günkü orta nokta 6.7942'ye göre yuanın yüzde 0.28 değer kaybettiğini gösteriyor.

Spot piyasada 6.8159'dan açılan dolar/yuan kuru, 6.8401'e kadar gerileyerek 27 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra seans ortasında 6.8353'ten işlem görüyor.

Yatırımcılar yuanın yönüne karar vermek için merkez bankasının finansal sisteme verdiği likiditeyi yakından izliyorlar.


Etiketler

‹ Önceki Haber Dolar kuru 4.90 TL'nin üzerini gördü Dolar kuru 4.90 TL'nin üzerini gördü Sonraki Haber › Arçelik'in kârı ikinci çeyrekte geriledi Arçelik'in kârı ikinci çeyrekte geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.158 Değişim: 0,00% Hacim : 7.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.921 30.07.2018 Yüksek 96.269
Açılış: 95.340
4,8859 Değişim: 0,08%
Düşük 4,8808 31.07.2018 Yüksek 4,8939
Açılış: 4,8822
5,7231 Değişim: 0,15%
Düşük 5,7135 31.07.2018 Yüksek 5,7331
Açılış: 5,71445
191,83 Değişim: 0,05%
Düşük 191,70 31.07.2018 Yüksek 192,38
Açılış: 191,74
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.