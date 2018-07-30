Yuan dolar karşısında erimeye devam ediyor

ABD ile devam eden ticaret savaşı geriliminin artmasına paralel olarak değer kaybını sürdüren yuan, 13 ayın yeni zirvesini gördü.

Çin'in para birimi yuan, merkez bankasının işlem bandını yükseltmesi ve ABD ile ticaret geriliminin artmasına paralel olarak daha da değer kaybedeceği beklentileriyle değer kaybını sürdürürken, dolar/yuan kuru 13 ayın yeni zirvesine çıktı.

AA'da yer alan habere göre; yedi haftadır dolar karşısında değer kaybeden yuan geçen haftanın tamamında yüzde 0.4 değer yitirdi.

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Çin Merkez Bankası piyasa açılışı öncesi doların yuan karşısında işlem gördüğü bandın orta noktasını 6.8131'e yükseltti. Bu seviye Cuma günkü orta nokta 6.7942'ye göre yuanın yüzde 0.28 değer kaybettiğini gösteriyor.

Spot piyasada 6.8159'dan açılan dolar/yuan kuru, 6.8401'e kadar gerileyerek 27 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra seans ortasında 6.8353'ten işlem görüyor.

Yatırımcılar yuanın yönüne karar vermek için merkez bankasının finansal sisteme verdiği likiditeyi yakından izliyorlar.

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