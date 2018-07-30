Ziraat Bankası ikinci çeyrekte kâr etti
Ziraat Bankası, ikinci çeyrekte 2.2 milyar TL kâr etti.
Reuters'da yer alan habere göre; Ziraat Bankası'nın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla 2.2 milyar lira net kâr etti. Banka Nisan-Haziran dönemi bilançosunu Cuma akşamı KAP'a açıkladı.
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