Ziraat Bankası ikinci çeyrekte kâr etti

Ziraat Bankası, ikinci çeyrekte 2.2 milyar TL kâr etti.

Reuters'da yer alan habere göre; Ziraat Bankası'nın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla 2.2 milyar lira net kâr etti. Banka Nisan-Haziran dönemi bilançosunu Cuma akşamı KAP'a açıkladı.

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