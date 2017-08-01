Arçelik'in ikinci çeyrek kârı geriledi

Arçelik'in ikinci çeyrek net kârı yüzde 61 düşüşle 256.6 milyon lira oldu.

Arçelik'in ikinci çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 düşüşle 256.6 milyon lira oldu. Arçelik'in geçen sene ikinci çeyrek net kârı, Koç Finansal'daki hisse satışından elde ettiği tek seferlik gelirin de katkısıyla geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 652 milyon lira olmuştu.

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Şirketten dün akşam KAP'a gönderilen mali tablolara göre, geçen sene ikinci çeyrekte yaklaşık 4 milyar lira olan şirketin satış gelirleri de yüzde 28 artışla 5.06 milyar liraya yükseldi.