40 bin bankacı işsiz kalabilir

İngiltere'de Brexit sonrasında 40 bin yatırım bankacısı kaybedebilir.

Danışmanlık şirketi Oliver Wyman tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre İngiltere'nin finans sektörü, Avrupa Birliği'nden daha yumuşak bir ayrılma anlaşması elde edilmediği takdirde gelecek birkaç yılda 40 bin varan yatırım bankacılığı istihdamı kaybedebilir.

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Bankalar hali hazırda, İngiltere'nin Avvrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Avrupa ortak pazarına erişimi kaybedecekleri kötü durum senaryosuna göre planlama yapıyorlar ve İngiltere ile Brüksel arasındaki müzakerelerin nasıl gelişeceğini görmek için bekleyecek zamanları yok.

Oliver Wyman raporuna göre yatırım bankaları ilk etapta 12.000-17.000 arasında bir istihdamı Londra dışına kaydıracaklar. İlk taşınanlar arasında olmaları beklenmeyen takas operasyonlarının da eklenmesi ile bu sayının ikiye katlanacağı ve 40 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Londra'da satış, alım-satım ve yatırım bankacılığı kapsayan toptan bankacılık sektöründe 80 bin civarında istihdam bulunuyor.

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