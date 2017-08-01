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Küresel borsalarda seyir 'karışık'

01.08.2017 - 08:27

Asya borsaları bugün hafif yükselirken, veri gündemi yoğun bu haftada açıklanacak olan ve enflasyonun küresel çapta dengeli görünümünü sürdürdüğüne işaret eden verileri izleyecekler.

Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, finansal ve enerji hisselerindeki kazanımların desteğiyle yüzde 0.5, Tokyo Nikkei endeksi ise yüzde 0.2 yükseldi.

Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi, yüzde 0.28 artışla 21.891.12'ye ulaşarak rekor kırdı ancak Nasdaq Bileşik endeksi son dönemdeki yükselişlerinin ardından bugün yüzde 0.42 geriledi.

Dünya borsaları MSCI ACWI endeksi, güçlü küresel ekonomik büyüme beklentileriyle Temmuz'da ard arda dokuzuncu kez kazanımla bitirerek, aylık bazda 2003-2004'den beri en uzun süreli kesintisiz yükselişi kaydetti.

Ancak, son aylarda gevşeyen ABD enflasyonu yatırımcıları Fed'in faiz artışları konusunda sabırlı bir yaklaşım benimseyeceği fikrine teşvik etti.

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NEW YORK BORSASI GÜNÜ "KARIŞIK" SEYİRLE TAMAMLADI

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 60,81 puan (yüzde 0,28) artışla 21.891,12 puana ulaşarak rekor seviyeden kapandı. 

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 1,80 puan (yüzde 0,07) kayıpla 2.470,30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,55 puan (yüzde 0,42) düşüşle 6.348,12 puana geriledi.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 3,4 düşerken, Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 3,9 değer kaybetti. ABD'li perakende devlerinden Costco ve Target'ın hisse başına değerleri ise sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 1 artış kaydetti.


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