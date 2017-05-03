Aras`ın yüzde 50`sini daha alıyorlar!

Geçen Şubat ayında ticari kayyum atanan Aras Kargo'nun dümenine Avusturyalılar geçiyor. Anlaşma sağlanır ve Rekabet Kurumu onay verirse, yüzde 25 hisseye sahip Austrian Post, Aras Kargo'nun yüzde 75'ine sahibi olacak.

Türkiye'nin en büyük taşımacılık şirketlerinden Aras Kargo'da kavga sona erdi. Şubat ayında ticari kayyum atanan şirketin dümenine Avusturyalılar geçiyor. Şirketin yüzde 25 ortağı olan Austrian Post (Österreichische Post), Aras Ailesi ile masaya oturdu. Avusturyalı şirkete ait Post 206 Beteiligungs GmbH adlı firma, Aras Kargo'nun yüzde 50 hissesini almak için Evrim Zuhal Aras, Barış Baran Aras ve Meral Aras'tan devralmak için görüşmelere başladı.

Anlaşma sağlanır ve Rekabet Kurumu onay verirse, Avusturyalı şirket, Aras'ın yüzde 75'inin sahibi olacak.

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ŞUBATTA TİCARİ KAYYUM ATANMIŞTI

Bilindiği üzere şubat ayında Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras'ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada "Avusturyalı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle, Aras Kargo'nun büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdi" denildi. Şirketin yüzde 75'i Aras Ailesi'nde, kalan yüzde 25 hisse ise Avusturyalı ortakta bulunuyor.

12 bin çalışanıyla 12 milyon kişiye hizmet veriyor Şirket açıklamasında 2013 yılında ortak olduğu Austrian Post'un yatırım planları dahil, şirketin gelecek vizyonu ile ilgili verdiği hiçbir sözü tutmaması, şirketin büyümesini engellemesi ve tüm bu planlı adımların sonucunda da şirketin yüzde 50 hissesini daha alma talebini iletmesi neticesinde ortaklığın sona erme noktasına geldiği bildirildi. 1979'da Celal Aras tarafından kurulan Aras Kargo, kısa sürede taşımacılıkta Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri haline geldi.

2008 salında vefat eden işadamı geride yıllık 300 milyon dolarlık ciro yapan bir dev bıraktı. 13 bölge müdürlüğü, 29 transfer merkezi, 825 şubesi, 3 bin 320 araçlık filosu bulunan Aras Kargo, 37 senede 12 bin çalışanıyla ayda 12 milyon kişiye hizmet veren, sektörünün amiral gemisi haline geldi.

2011'de şirketin yüzde 20'sini devralan İş Girişim Sermayesi'nin daha sonra yüzde 5 artırdığı hisselerini Austrian Post'a 2013'te devretmesi, Aras Kargo'da büyük bir kavganın başlamasına sebep olmuştu.

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