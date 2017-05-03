JP Morgan yüzlerce bankacıyı taşımayı planlıyor

JP Morgan, Londra ofisinden yüzlerce bankacıyı 3 AB kentine taşımayı planlıyor.

JPMorgan Chase, İngiltere'nin Brexit sonrasında AB orta pazarına kolay erişimi kaybetmesi olasılığına karşı hazırlıklarını yapıyor. JPMorgan'ın yatırım bankacılığı bölümü başkanı Daniel Pinto yaptığı açıklamada, Londra merkezli yüzlerce bankacıyı Dublin, Frankfurt ve Lüksemburg'a taşımayı planladıklarını söyledi.

Pinto, bu 3 kentte hali hazırda var olan bankalarını Avrupa operasyonları için çıpa olarak kullanacaklarını belirtti.

Pinto, "İngiltere'nin AB ortak pazarına erişim imkanını kaybedeceği bir senaryoya göre plan yapmamız gerekli. Avrupalı müşterilerimize hizmet vermeye devam etmek için faaliyetlerimizin önemli bölümünü taşımamız gerekli" diye konuştu.

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