Moody's Türk bankacılık sistemi için negatif görünümü koruduğunu duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye bankacılık sistemi için negatif görünümünü sürdürdüğünü açıkladı ve bu durumun, zorlu faaliyet ortamında, kurumun Türkiye bankalarının zayıflayan finansallarına ilişkin beklentilerini yansıttığını kaydetti.

Moody's, bu görünümün, önümüzdeki 12 ila 18 aylık dönem için, Türk bankacılık sisteminin kredibilitesine ilişkin beklentileri gösterdiğini belirtti.

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Moody's, "Bankacılık Sistemi Görünümü: Türkiye" başlıklı raporunda, Türk bankalraının finansallarının 2016 yılında ve 2017'nin başlarında gücünü korumasına karşın, iç siyasi ve jeopolitik gerilimler, para biriminin potansiyel değer kaybı ve zayıflayan yatırımcı güveni gibi faktörlerin bileşiminin, ileride finansallar üzerinde etkilerini göstermesini beklediğini vurguladı.

Moody's, Nisan 2017'de belirttiği üzere, Türkiye'de ekonomik büyümenin 2016-2018 döneminde, içeride azalan güven, Türk Lirası'nda potansiyel değer kaybı ve yüksek enflasyondan dolayı, son altı yılın ortalaması olan yüzde 7.4'ün oldukça altında, ortalama yüzde 2.8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Varlık kalitesi şimdiye dek, takipteki kredilerin satışı ve düzenleyici kuruluşun sağladığı kolaylıklar gibi faktörlerin desteği ile gücünü kanıtlarken, Moody's, zorlu makro ortamın sorunlu kredilerin oranını önümüzdeki 12 ila 18 aylık dönemde, 2016 sonundaki seviyesi olan yüzde 3.2'den yüzde 4'ün üzerine çıkarmasını bekliyor.

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